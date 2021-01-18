Просыпаться по ночам и неспособность заснуть мучительно и нервно. Эксперт по сну Майкл Фельд из Германии объясняет причины и говорит, какие приемы и травяные добавки помогают.Очень часто это личный и профессиональный стресс, стресс и беспокойство, когда человек не спит или не спит по ночам. Мысли начинают вращаться. Все, что было плохо в течение дня и могло пойти плохо завтра, что вам придется делать завтра, но, вероятно, не удастся, плюс заботы о деньгах, о работе, детях, отношениях.
Страхи и тревога не дают нам спать по ночам
Все эти страхи заставляют мозг работать на полной скорости. Ночью в темноте нам нечего отвлекать от них, мы больше не можем подавлять и прикрывать их так же, как днем. Ночью (не) одежда дня снимается, что, возможно, дает нам (обманчивую) безопасность статуса и имиджа, ночью мы эмоционально обнажены и обнажены, чувствуем себя маленькими и беспомощными, как дети, которые боятся плохого человека.
Поскольку мы бессознательно напрягаем мышцы, когда боимся, они, в свою очередь, поддерживают активность мозга. И он просто делает то, что умеет лучше всего: думает, размышляет, анализирует все, на что мы действительно не хотим смотреть. Неудивительно, что, несмотря на то, что мы смертельно устали, мы снова просыпались из-за внутренних потрясений в нашей голове.
Типичные симптомы:
• внутреннее напряжение или беспокойство
• сильное сердцебиение
• ощущение давления в груди
• потливость
• тошнота
• боль в животе
• понос
Эти жалобы часто не распознаются как признаки проблем с психическим здоровьем. Тем более, что вы действительно не хотите ничего знать о своих страхах.
Чтобы растворить эту динамику, поведенческая терапия изобрела «парадоксальное вмешательство»: например, терапевт инструктирует пациента не спать или прямо «позволяет» бодрствовать и задуматься. Поскольку внутреннее сопротивление ни к чему не приводит, ситуация может заметно расслабиться.
Или кто-то даже сознательно интерпретирует бодрствование положительно: «На самом деле круто, что мне не нужно спать. Теперь, когда так тихо и никто не раздражает, я могу вести себя хорошо и делать что-нибудь хорошее для себя».
Советы по засыпанию
• Практикуйте аутогенную тренировку или другую форму расслабления.
• Запишите все мысли, которые вас волнуют, чтобы отпустить их на ночь
• Не смотри, который час. Это стресс.
• Иногда лучше встать с постели и какое-то время заняться чем-то вроде глажки или уборки - что-то не слишком активное, а довольно простое, медленное, монотонное.