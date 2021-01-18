Просыпаться по ночам и неспособность заснуть мучительно и нервно. Эксперт по сну Майкл Фельд из Германии объясняет причины и говорит, какие приемы и травяные добавки помогают.

Очень часто это личный и профессиональный стресс, стресс и беспокойство, когда человек не спит или не спит по ночам. Мысли начинают вращаться. Все, что было плохо в течение дня и могло пойти плохо завтра, что вам придется делать завтра, но, вероятно, не удастся, плюс заботы о деньгах, о работе, детях, отношениях.Все эти страхи заставляют мозг работать на полной скорости. Ночью в темноте нам нечего отвлекать от них, мы больше не можем подавлять и прикрывать их так же, как днем. Ночью (не) одежда дня снимается, что, возможно, дает нам (обманчивую) безопасность статуса и имиджа, ночью мы эмоционально обнажены и обнажены, чувствуем себя маленькими и беспомощными, как дети, которые боятся плохого человека.Поскольку мы бессознательно напрягаем мышцы, когда боимся, они, в свою очередь, поддерживают активность мозга. И он просто делает то, что умеет лучше всего: думает, размышляет, анализирует все, на что мы действительно не хотим смотреть. Неудивительно, что, несмотря на то, что мы смертельно устали, мы снова просыпались из-за внутренних потрясений в нашей голове.• внутреннее напряжение или беспокойство• сильное сердцебиение• ощущение давления в груди• потливость• тошнота• боль в животе• поносЭти жалобы часто не распознаются как признаки проблем с психическим здоровьем. Тем более, что вы действительно не хотите ничего знать о своих страхах.Чтобы растворить эту динамику, поведенческая терапия изобрела «парадоксальное вмешательство»: например, терапевт инструктирует пациента не спать или прямо «позволяет» бодрствовать и задуматься. Поскольку внутреннее сопротивление ни к чему не приводит, ситуация может заметно расслабиться.Или кто-то даже сознательно интерпретирует бодрствование положительно: «На самом деле круто, что мне не нужно спать. Теперь, когда так тихо и никто не раздражает, я могу вести себя хорошо и делать что-нибудь хорошее для себя».• Практикуйте аутогенную тренировку или другую форму расслабления.• Запишите все мысли, которые вас волнуют, чтобы отпустить их на ночь• Не смотри, который час. Это стресс.• Иногда лучше встать с постели и какое-то время заняться чем-то вроде глажки или уборки - что-то не слишком активное, а довольно простое, медленное, монотонное.