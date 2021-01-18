Жителям Харьковской области придется заплатить за покупку средств защиты до пяти раз выше рыночной.

Главный редактор издания NewsRoom Павел Федосенко сообщил о закупке средств защиты, которую по упрощенной процедуре провел Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации. Общая стоимость шести тендеров составила 25 миллионов.Согласно данным реестра, в стенах администрации заключили шесть договоров на сумму 25 миллионов гривен, в рамках которых Департамент закупил маски, перчатки, щитки, защитную одежды, санитайзеры и респираторы по цене, превышающую рыночную от двух до пяти раз.В частности журналист отметил, что маски обошлись жителям области по 3 гривны за единицу, в то время как можно найти такой же вид товара за 65 копеек. Также с переплатой были куплены и остальные средства.«Экраны для глаз, 59 гривен/единицаЯ нашел за 24 гривны и это от 500 штук. Департамент ХОГА закупил почти 19 тысяч единиц. Думаю, любой поставщик бы отдал по 17 - и рыдал бы от счастья.Перчатки, 7,35 гривен/единицаЯ нашел по 2,8 гривны. Скидки на объеме не указаны, но речь идет о 618 тысячах единиц, так что и здесь, уверен, можно рассчитывать на дисконт.Маски FFP2 и FFP3, 22 и 24 гривны/единицаПервые я нашел по 5 гривен, вторые - по 13.Санитайзер (5 литров), 300 гривен/единицаЯ нашел за 135 гривен. Хотя, справедливости ради, в среднем по рынку 300 гривен - более-менее адекватное предложение, большинство цен выше.Многоразовая защитная одежда, 480 гривен/единицаТендерные требования составлены очень расплывчато, а на рынке очень много защитных костюмов и за 100, и за 1000 гривен. Но в Черкасской области, например, аналогичный тендер на 100 единиц обошелся районной больнице в 12000 гривен (120 гривен/единица)», - написал Федосенко.Следует отметить, что одной из фирм-поставщиков числится ООО "САНГИН". Согласно данным реестра, компания была зарегистрирована лишь в мае 2020 года, и договор с Департаментом ХОГА стал единственным, который фирма заключила в рамках тендера.В то же время, директор компании Евгений Мордвинов на личных страницах в социальных сетях не указывает свою причастность к руководству компании. Единственный бизнес, о котором сообщает бенефициар - услуги сети химчисток.