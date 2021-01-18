Несмотря на то, что правительство своим постановлением зафиксировал цену газа на уровне 6,99 грн за кубометр до 31 марта 2021, это еще не является гарантией ее снижение, так как правительство не дает ответа на вопрос: как будут газовиков, если они будут продавать газ населению дороже.

Об этом говорится в тексте Агии Загребельской и Юлии Самаевой "Все по 6,99! Большой газовый распродажа" на ZN.UA.Авторы отмечают, что поскольку изменения вносятся в «антиковидную» постановление, органом контроля за выполнением могла бы быть, например, Госпродпотребслужба. Однако она институционально существенно слабее Антимонопольный комитет и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Служба не является независимым регулятором, имеет ограниченные полномочия по сбору материалов для наказанию, не демонстрировала до этого каких-то потрясающих результатов, значительную часть штрафов проигрывает в судах и не находится «в форме» настолько, чтобы справиться с олигархами, которых не смогли побороть АМКУ и НКРЕКУ. И профильный закон не наделяет ее полномочиями по контролю за ценообразованием на газовом рынке.Сейчас же, при наличии прямой нормы в законе о свободных ценах и отсутствия в профильном законе полномочий НКРЕКУ по контролю за ценами на рынке поставок газа, комиссия вряд ли сможет хоть как-то «укусить» вымогателей. Более того, попытка это сделать может завершиться санкциями для самой комиссии и ее членов. И это не говоря, что процедура наказания нарушителей в НКРЕКУ столь длительная, сложная и неэффективная, что штраф фирташевским газовикам за вымогательство на температурных коэффициентах уже три года как находится в процессе обжалования, а начислять коэффициенты газовики продолжали даже после его наложения.Предложенная проектом модель позволяет газовикам манипулировать для увеличения конечной цены до тех же 10 грн. Например, цена газа может быть установлена ими на уровне 6,99 грн, но чтобы его купить, нужно будет оплатить свыше 3 грн за какие информационно-консультационные услуги, или те же температурные коэффициенты, или как возмещение расходов на его транспортировку. Формально норма постановления будет выполнена, однако фактически для населения газ так и не подешевеет.