По состоянию на 18 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 995 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 74 796 случаев заболевания COVID-19, 10 351 человек находится под медицинским наблюдением, 63 196 пациентов выздоровели, 1249 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 января в Украине зафиксировано 3 034 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 163 716 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 869 человек умерли, 871 196 - выздоровели.