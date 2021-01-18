Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Мужчину, который управлял «Маздой» отправили на круглосуточный домашний арест. Мужчина работает дальнобойщиком, женат, имеет двух дочерей 3 и 1 год. С подозрением согласен частично, просил суд отправить его под домашний арест, потому что старшая дочь имеет заболевание и ее нужно возить в больницу. Прокуратура настаивала на аресте, потому что якобы он может влиять на следствие. За последние 2 года у мужчины 4 админпротокола за превышение скорости», сказано в комментарии к выложенному фото.