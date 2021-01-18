Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Если сядете в лужу, то исключительно по собственной вине. Чем прикидывать, на кого бы свалить ответственность, постарайтесь эту лужу обойти. Завтра вам понадобится некоторый толчок, после чего дело пойдет как по маслу.Будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если удастся — результат превзойдет ожидания. Завтра внимательно следите за глазами собеседников. Они скажут больше, чем их обладатели. К тому же может попасться интересный экземпляр.Вы можете ненадолго потерять связь с реальностью. Так что лучше записывать все, что вам говорят. Завтра искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. А прибыль будет не так уж и велика.Нетипичная для вас нерешительность спасет от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, просто не надо спешить. Завтра не стоит винить других, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они и виноваты.Вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не свободны как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Завтра способность к сочувствию позволит лучше понять других.Вы забудете обо всех проблемах — предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать. Завтра люди будут верить любому вашему слову. Грех не воспользоваться. Если что — побьют уже послезавтра.Можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык сам справится с возложенными на него обязанностями. Завтра сможете черпать силу в звуке своего голоса — будете удачливы во всех видах устных переговоров.Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее все пройдет. Сила обаяния завтра во многом будет зависеть от изысканности речи. С помощью пары-другой изящных оборотов сможете покорить чье-то сердце.Лучше не предпринимать особо активных действий, направленных на изменение существующей ситуации. Она и сама скоро изменится — правда, неизвестно, в какую сторону. Завтра стоит бояться лишь старушек с бойкими языками.Вам дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать это знание, если оно может принести неприятности окружающим. Завтра ваш день должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение.Кажется, придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри стога серьезно различаются. Завтра постарайтесь держать себя в руках — больше чем когда-либо ранее.Вам предстоит играть роль боксерской груши — умудритесь оказаться между двумя ссорящимися людьми и получите, соответственно, от обоих. Завтра венцом творения будет казаться удобное кресло. Никогда еще вы не ценили комфорт так как сейчас.