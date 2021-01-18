За три дня, с 16 по 18 января, к Уполномоченному по защите государственного языка поступило около сотни жалоб касательно обслуживания на украинском языке.

Как сообщил "УНН" языковой омбудсмен Тарас Кремень, больше всего жалоб поступало Киева, Львова, Харькова и Одессы.Отмечается, что треть жалоб касались сферы обслуживания потребителей.- Если говорить о сфере обслуживания, это, прежде всего, отказ общаться на украинском языке тех, кто работает в таких заведениях. А во-вторых, это наличие ценников не на государственном языке, - отметил Тарас Кремень.Также были выявлены нарушения, касающиеся рекламы, образования, государственной власти местного самоуправления и транспорта.Чиновник добавил, что после того как в адрес Уполномоченного приходит обращения, устранить выявленные нарушения должны в течение 30 дней. Если несколько таких нарушений будет выявлено в течение года, то, начиная с 16 июля 2022 года, на субъект может накладываться штраф.