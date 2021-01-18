Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием автобуса и легкового авто в Харьковской области.

18 января в полицию поступило сообщение об аварии на трассе около поселка Новый Коротич.Там столкнулись автомобиль Citroen и автобус. В пассажирском транспорте никто не пострадал. Восемь пассажиров пересели в другой автобус. В результате ДТП травмы получили две пассажирки легковушки. 24 и 28-летнюю девушек доставили в харьковскую больницу.Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.