Центра Разумкова провел социологическое исследование "Обеспечение прав и свобод человека в Украине в условиях распространения коронавирусной инфекции (Covid-19): особенности и пути совершенствования".

Согласно результатам социологического исследования подавляющее большинство респондентов высказали несогласие с тем, что работа государства в борьбе с коронавирусом вызывает у них уверенность.Так, отвечая на вопрос о чувстве, которые вызывает коронавирус и меры по противодействию эпидемии, с ощущением обеспокоенностью согласились 77.9% опрошенных, с чувством страха - 54,4%, возмущения - 52,3%, беспомощности - 49%, постоянного стресса - 45,2%.Лишь 21.1% ответили, что работа государства в борьбе с пандемией вызывает у них уверенность, 67,8% не согласились с этим утверждением и 11,1% не смогли ответить.Кроме того, 56,9% назвали неудовлетворительной готовность медучреждений к борьбе с коронавирусной инфекцией. 27,1% - удовлетворительной, 5,1% - хорошей и 1,1% - отличной.