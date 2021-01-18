События В Харьковской области зафиксированы случаи обморожения (видео) Вечерний Харьков 18:38 166 Об этом рассказывается в сюжете журналистов телеканала р1. Читайте также Харьковские зимние красивости накануне Крещения В Харькове открыли пункты обогрева Астропрогноз на 19–20 января 2021 г. БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские зимние красивости накануне Крещения События 19:16 Лента новостей Харьковские зимние красивости накануне Крещения 19:16 В Харькове открыли пункты обогрева 19:04 Астропрогноз на 19–20 января 2021 г. 18:46 В Харьковской области зафиксированы случаи обморожения (видео) 18:38 Украинцы не верят в успех работы правительства в борьбе с COVID-19 18:26 В Харькове десятки новых случаев заболевания COVID-19 18:24 В Сети выложили выступление в суде второго участника жуткого ДТП в Харькове (видео) 18:17