"Укрзалізниця" планирует организовать скоростное сообщение Киева с Харьковом, Львовом и Одессой. Скорость поездов будет составлять до 350 км в час.

"Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения в Украине между Киевом и Львовом, Киевом и Харьковом и Киевом и Одессой. Сейчас этот проект обговаривается, есть заинтересованные участники. Я говорю про скоростные поезда с уровнем скорости до 300-350 км/ч. Для этого нам нужны инвестиции, мы сами этот проект не осилим", - сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава компании Владимир Жмак.



По его словам, для этого проекта "Укрзалізниці" нужен инвестор.