Шведская компания Cyxone подала заявку на проведение в Украине второй фазы клинических испытаний препарата Rabeximod, который используют при лечении коронавируса. Такие же исследования будут проводить в Польше, Словакии и Венгрии.

Об этом говорится на сайте компании Cyxonе, пишет РБК- Украина.



В ходе тестирования компания планирует оценить эффективность и безопасность применения Rabeximod для предотвращения прогрессирования коронавируса у пациентов и сокращения времени до выздоровления.



Тестирование будут проводить на пациентах со средней тяжестью болезни, которые нуждаются в кислородной терапии, но не поддержке аппарата ИВЛ.



Планируется, что участие в тестировании возьмут 300 пациентов из Польши, Украины и еще двух европейских стран.



Предварительные результаты тестирования препарата Rabeximod компания Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.