В Харькове, 19 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Клочковская, 16, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 19.01.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №6, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк) до 20:00 19.01.21 г.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 20.01.21 г.



Московский район:

ул. Гвардинцев Широнинцев, 62 (стояк) до 20:00 19.01.21 г.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 118 (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.21 г.



Слободской район:

пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.21 г.



