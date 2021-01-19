С 28 января начнет курсировать электропоезд 7087/7088 "Харьков-Константиновка-Харьков".

Об этом сообщается на сайте "Укрзалізниці".



Электричка будет ходить ежедневно, кроме вторника и среды.



Это будет электропоезд повышенной комфортности, поэтому останавливаться он будет только на некоторых станциях: Балаклея, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянский курорт.



Из Харькова электричка будет отправляться в 15:55 и прибывать в Константиновку в 20:45.