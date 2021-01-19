Харьковская область по итогам прошедших суток с показателем +237 случаев занимает четвертое место в Украине по темпам распространения коронавируса.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".



Самые высокие показатели по итогам суток у таких регионов: Киев - 637 случаев, Запорожская область – 449, Одесская область – 453, Харьковская область – 237.