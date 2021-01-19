События ДТП на Алексеевке: легковушка протаранила припаркованное авто Вечерний Харьков 09:44 391 На Алексеевке Volkswagen врезался в припаркованное авто. Как сообщили в полиции, ДТП произошло вчера, 18 января, около 19.30 на проспекте Людвига Свободы, 33б. Пострадавших нет. Читайте также Юлия Светличная призывает пересмотреть тарифы на энергоносители «Все равно, что брать крепость»: в центре Харькова второй день не работает светофор (видео) Метрополитен получит питание через обновленные сети БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Юлия Светличная призывает пересмотреть тарифы на энергоносители События 12:58 Лента новостей Юлия Светличная призывает пересмотреть тарифы на энергоносители 12:58 «Все равно, что брать крепость»: в центре Харькова второй день не работает светофор (видео) 12:40 Метрополитен получит питание через обновленные сети 12:38 Тупицкого не пускают на рабочее место в Конституционном суде 12:18 В Харькове родилось 42 ребенка, среди них есть двойня 12:00 Под Харьковом в жилом доме взорвался газ 11:44 Курс валют на 19 января 11:29