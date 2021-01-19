На Алексеевке Volkswagen врезался в припаркованное авто.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло вчера, 18 января, около 19.30 на проспекте Людвига Свободы, 33б. Пострадавших нет.

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