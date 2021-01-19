В ночь на 16 января на проспекте Тракторостроителей в подъезде дома едва не зарезали 39-летнего мужчину.

Как сообщили в полиции, пьяный 39-летний мужчина вышел на лестничную клетку и увидел там свою сожительницу с другим. Мужчина схватился за нож и нанес сопернику несколько ножевых ранений. Пострадавший госпитализирован.



Нападавшего задержали 17 января. На данный момент ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет заключения. Задержанный уже неоднократно судим за имущественные преступления.