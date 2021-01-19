​Спасатели ликвидировали последствия взрыва бытового газа в жилом доме в г. Мерефа.

Как сообщили спасатели вызов о ЧП на ул. Леси Украинки, 116 в Мерефе поступил 19 января в 3:08.



Прибывшие на место спасатели выяснили, что из-за возможной утечки газа из системы отопления в помещении кухни образовалась взрывоопасная концентрация. Когда на кухню зашел хозяин дома, произошел взрыв. Возгорания не возникло.



В результате происшествия 23-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу.