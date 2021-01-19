Как отмечают праздник в Харькове показал телеграмм- канал ВЕХА.

По церковному календарю верующие сегодня празднуют Крещение Господне или Иордан, Крещение, Богоявление. Это третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла у православных и греко-католических христиан.



А в мире 19 января отмечают неофициальный праздник - День Мужа, который зародился в древней Исландии. Н сейчас его празднуют во многих странах мира.



День ангела отмечают: Роман, Андрей, Лидия, Доминика, Марта, Иван, Мария, Влад.