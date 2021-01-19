В Конституционном суде заявляют, что во вторник, 19 января, глава суда Александр Тупицкий не может попасть на рабочее место. Как утверждает пресс-служба КСУ, его не пускают сотрудники Управления государственной охраны.

Сам Тупицкий назвал это "очередной попыткой противоправного вмешательства" в деятельность главы КСУ, направленным на блокирование работы суда."Указом президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины, руководство как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении В КСУ добавляют, что невозможность выполнять свои функции Тупицким приведет к дестабилизации работы всего суда.На данную ситуацию уже отреагировали в Офисе президента. Там заявили, что не имеют полномочий влиять на ситуацию с Конституционным судом, поэтому не обладают информацией о деятельности любой службы на территории, вблизи здания суда или о трудоустроенных там лицах."...учитывая Закон, этот судья (Тупицкий - ред.) и не должен этого делать (быть в КСУ - ред.). Ведь он отстранен от работы на два месяца указом президента. Судья - профессия, которая заставляет человека быть образцом соблюдения закона, а следовательно, господин Тупицкий должен соблюдать указ... И вообще, крайне важно соблюдать процедуры, вернуть понимание того, что законы, президентские указы должны обязательно выполняться", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.Напомним, зимние праздники Тупицкий с семьей провел в ОАЭ. В СМИ была информация, что его отдых стоил 300 тысяч гривен в сутки, но в суде заявили, что тур обошелся Тупицкому в 240 тысяч за неделю.