В центре и на Холодной горе улучшится качество электроснабжения.

В центре и на Холодной горе станет меньше проблем с электричеством АО "Харьковоблэнерго" приступила к реконструкции еще одного участка воздушной линии 110 кВ "Ивановка – Харьковский кирпичный завод – тяга Слатино". Модернизация проводится в рамках инвестиционной программы предприятия, сообщили в пресс-службе облэнерго.Сейчас идут работы по замене восьми дефектных металлических опор на участке от портала ПС "Ивановка" (пер.Динамический), а также монтируются провода с большей пропускной способностью. Общая протяженность участка – 1,01 км."Модернизация линии даст возможность в дальнейшем обеспечить более надежное питание ПС «Ивановка» и прилегающей к ней сети 110 кВ, от которых зависит качественное и бесперебойное питание Харьковского метрополитена, ЮЖД, объектов промышленности, потребителей аграрного сектора и бытовых потребителей Холодногорского и Шевченковского районов г.Харькова, а также Дергачевского района Харьковской области ", - отметили в АО "Харьковоблэнерго".Напомним, в 2020 году в рамках реконструкции ВЛ 110 кВ «Ивановка – т. Слатино» было установлено 14 новых двухцепных опор, проведена замена провода и грозозащитного троса. Благодаря выполненной модернизации будет обеспечено крайне необходимое третье питание подстанции 110 кВ "Ивановка" от подстанции 330 кВ "Залютино".