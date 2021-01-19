Народный депутат Украины Юлия Светличная, которая первой на Харьковщине встала на сторону людей, протестующих против повышения тарифов, отстаивает их интересы на государственном уровне – вместе с коллегами она подала Комплексный проект постановления Верховной Рады Украины «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотр их размеров».

ХОГА не отреагировала на акции протеста

Голос Харьковщины должна услышать центральная власть



Есть постоянная поддержка от Юлии Светличной



Люди должны быть услышаны

Главной целью и задачей постановления является защита граждан Украины и восстановление справедливого и социально-ориентированного тарифообразования на энергоносители, а также создание законодательных основ для полного восстановления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти меры должны снизить уровень социального напряжения в обществе.Проектом постановления Верховной Рады предлагается рекомендовать Кабмину принять меры по информированию населения о порядке и стоимости реализации природного газа собственной добычи; порядке формирования цены газа для бытовых потребителей; порядке наполнения газом и использования мощностей сети подземных хранилищ (ПХГ); обоснование тарифа на доставку для операторов газораспределительных систем.Кроме того, предлагается принять меры по внесению изменений в законодательство в части уменьшения стоимости тарифов на доставку газа бытовым потребителям, в том числе освобождение от платы за доставку тех потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети в своих населенных пунктах. В проекте также говорится о необходимости использовать мощности сети ПХГ для корректировки стоимости газа для бытовых потребителей в отопительный период. В числе прочего предлагается возобновить льготный тариф на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт*ч, действовавший для населения за первые 100 кВт*ч.В проекте постановления рекомендуется НКРЭКУ пересмотреть и уменьшить для операторов ГРС тарифы на доставку газа бытовым потребителям. Предлагается также принять меры по внесению изменений в методику расчета тарифов на доставку газа. Рекомендуется пересмотреть Постановление НКРЭКУ №580 от 6 марта 2020 года и отменить обязательную заказанную мощность объектов на расчетный календарный год, а также пересмотреть Постановление НКРЭКУ №15 от 6 января 2021 года, которым были отменены льготные цены на электроэнергию для некоторых категорий граждан.Реализация проекта постановления на момент его внесения не требует дополнительных расходов из госбюджета, говорится в пояснительной записке к документу.Минувшая неделя ознаменовалась народными протестами против тарифной политики государства. Более тысячи жителей области митинговали в начале недели в 13 районах и в Харькове. А конце недели по Харьковщине прокатилась новая волна тарифных протестов. Против повышения цен на газ выступили люди в Песочине и Краснограде, перекрыли две крупнейшие трассы – киевскую и симферопольскую. В центре Харькове около 20 студентов устроили пикет под стенами облгосадминистрации. Они держали в руках плакаты с надписями «Это программа «Сдохни или умри». Главные спонсоры — «Нафтогаз» и правительство Украины», «Новые тарифы: умереть от холода или от голода?» и другие.Организатор протестов Александр Малюта говорит, что ситуация с неподъемными тарифами касается непосредственно его семьи.– Новые тарифы бьют по каждому из нас и моя семья – не исключение. У меня дед и бабушка пенсионеры, им и так ни на что не хватает денег, а выросшие тарифы их просто добивают. У меня самого большие долги по коммуналке, а с января суммы в платежках будут еще больше, и я просто не знаю, что делать, – говорит Александр. – Суть акции – привлечь внимание граждан и власти к проблеме повышения тарифов.Между тем областная государственная администрация никак не отреагировала на массовые протесты жителей Харьковщины, не обозначила свою позицию в отношении вопросов, которые в первую очередь волнуют людей. На сайте ХОГА лишь появилась публикация о том, что Кабмин принял решение о предельной цене на газ на уровне 6,99 грн за кубометр до завершения отопительного сезона или на период карантина. Однако эта информация никак не отражает точку зрения областной власти.Блок Светличной «Разом!» – единственная партия в регионе, которая по инициативе своего лидера твердо встала на защиту интересов людей, сделав голос Харьковщины настолько мощным, что его должна услышать центральная власть.Жители Валок первыми вышли на тарифные митинги, перекрыв дорогу на Киев, чтобы обратить внимание властей на проблему. Местные депутаты решили поддержать громаду. Глава ОТГ, представитель Блока Светличной «Разом!» Валерий Скрипниченко вместе с фракцией политической силы в городском совете инициировал проведение внеочередной сессии, чтобы выразить позицию общественности центральным органам власти.Среди 69 вопросов, которые рассматривались на заседании, – отмена повышения тарифов.– Повышенные тарифы не потянут не только пенсионеры, но и работающие. Людям пришли такие суммы, что доходы – зарплаты и пенсии – не позволяют их оплатить. Люди недовольны ситуацией с транспортировкой газа, суммами в платежках, они не понимают, откуда эти цифры берутся. Они готовы платить по обоснованным тарифам при условии достойной заработной платы и пенсии. А подорожание газа тянет за собой рост цен на другие коммунальные услуги, – говорит Валерий Скрипниченко. – Все шло параллельно – протесты населения с перекрытием трассы и письмо от депутатов фракции Блока Светличной «Разом!» в соответствующие органы.Депутатский корпус направил обращение президенту, в Кабмин, НКРЭКУ и народному депутату по местному округу.Шевченковская громада по инициативе председателя, представителя Блока Светличной «Разом!» Валерия Приходько собралась на внеочередную сессию и единогласно приняла обращение к центральным органам власти по поводу ситуации, к которой привело значительное повышение тарифов на энергоносители для населения.– Правительство планомерно ухудшает условия жизни людей. Я имею в виду повышение тарифов. Поэтому когда собралась инициативная группа нашей громады и выдвинула условия для всех уровней власти, конечно же мы ее поддержали. У нас есть постоянная поддержка народного депутата Юлии Светличной.Тем временем на улице местные жители устроили акцию в поддержку этого обращения. Люди возмущены тем, что цифры в квитанциях не имеют ничего общего с уровнем жизни украинцев. Но больше всего народ возмущают платежки за транспортировку газа.– Я пользуюсь только газовой печкой, потребляю не больше 11 кубов газа, в основном дровами топлю. А мне платежка за транспортировку газа за год пришла на 700 гривен, – возмущается местная жительница. – Пенсия — две тысячи гривен. Как выжить?!Решение направить обращение в парламент о снижении тарифов приняли и в Купянской громаде. С инициативой написать такое обращение выступили люди и обратились к депутату Купянского горсовета от фракции Блока Светличной «Разом!» Николаю Маслию – он довел рассмотрение этого вопроса до голосования.– Все мы понимаем, что газ сегодня добывается в Украине, электроэнергия вырабатывается в в Украине – откуда такие суммы? – недоумевает Николай Маслий. – Зарплаты у нас не европейские, а цены на сегодняшний день практически уже в два раза превышают европейские.Одно за другим одобрены обращения к центральной власти фракций Блока Светличной «Разом!» Лозовской городской громадой, Малоданиловской, Люботинской городской, Купянской городской и Купянской районной, Изюмской городской и Изюмской районной, Валковской, Мерефянской, Волчанской, Пивденногородской, Роганской, Циркуновской, Балаклейской, Двуречанской громадами, а также Богодуховским, Красноградским, Лозовским и Харьковским райсоветами.По инициативе представителей Блока «Светличной» были созваны и уже состоялись заседания исполкома Лозовской громады, сессия Кегичевского, Золочевского, Дергачевского, Валковского, Солоницевского, Шевченковского, Близнюковского, Мерефянского, Волчанского, Двуречанского, Купянского, Богодуховского горсоветов. Состоялись инициированные главой громады общественные обсуждения в Коломаке. Еще ряд сессий запланированы на ближайшее время.Основные требования: пересмотр тарифной политики и внедрение действенных механизмов социальной поддержки уязвимых категорий граждан. Все обращения к представителям центральных органов власти, ответственным за принятие тарифной и социальной политики, направленны адресатам.– Доводить людей до отчаяния и оставлять их без поддержки в нынешние сложнейшие времена недопустимо, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!». – Люди должны быть услышаны, государство должно повернуться лицом к своим гражданам и обеспечить им гарантированное достойное завтра. Не частичным и временным решением болезненных проблем, а введением на постоянной основе таких механизмов, которые обеспечат благосостояние граждан и развитие государства.Несмотря на то что политику в отношении тарифов на энергоносители принимают в правительстве и НКРЭКУ, местная власть должна заботиться о своих жителях и обязательно обращать внимание на решения, которые приводят к катастрофическим последствиям. Именно так и работают представители Блока Светличной «Разом!» на всех уровнях.