Курю почти 30 лет. Хотел бросить с Нового года — ровно в полночь, но слышал, что делать это в одночасье очень опасно. Как же быть? И второй вопрос. Бытует мнение, что люди, которые бросают курить, сильно набирают в весе. Как этого избежать? Олег

Бросать курить действительно нужно, но с таким солидным стажем курения делать это в один момент опасно, считают наркологи. По словам врачей, высокая концентрация никотина в крови курильщика становится для организма патологической нормой, и человек только в этом состоянии способен воспринимать мир, что-то делать. Если сразу лишить организм никотина, это может закончиться трагедией: инфарктом, инсультом. Такие случаи — далеко не редкость. Бросать курить при солидном стаже нужно постепенно и под наблюдением специалистов.Что касается увеличения массы тела после расставания с отравой, то, по данным наркологов, такой физиологический феномен действительно существует. Дело в том, что никотин и другие психоактивные вещества, которые обладают наркогенным потенциалом, способны накапливаться в жировых тканях. В соответствии с механизмом самосохранения организм курильщика начинает избавляться от жировой ткани, чтобы убрать токсическое психоактивное вещество — никотин.А вот когда человек бросает курить, складывается обратная ситуация: организм восстанавливает жировые запасы, которые у него были раньше, а затем происходит их перенакопление. Стоит учесть еще и тот факт, что у тех, кто прекратил курить, часто появляются трудно сдерживаемые вкусовые предпочтения — тяга к сладостям. Это один из «побочных эффектов» избавления от курения.В любом случае курение — не лучший способ поддержания стройности фигуры, и уважающий себя человек найдет десятки способов не курить и оставаться в форме.Сбросить набранные килограммы непросто, но борьба с лишним весом зависит от силы воли, мотивации, адекватно подобранного способа похудения.Уже через восемь часов после выкуривания последней сигареты нормализуется содержание кислорода в крови, восстанавливается нормальная работа сердца, говорят медики. Через двое суток усиливается способность ощущать вкус и запах. Через неделю улучшается цвет лица, неприятные запахи от волос и кожи исчезают.Здоровье начнет возвращаться через месяц: станет легче дышать, постепенно исчезнут утомление, головная боль, кашель.