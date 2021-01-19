Компания FED совместно с учеными из Харьковского авиационного института на протяжении двух лет создавали ионно-плазменные двигатели.

В конце 2020 года прошли их испытания, сообщает «Суспільне».- Буквально в конце года прошли испытания. Я бы сказал, что мы создали первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель, - заявил глава правления акционерного общества FED Виктор Попов.Кроме двигателей, ученые также создали новую систему охлаждения спутников. По словам Попова, система охлаждения «принципиально новая». Более того, она будет распространена и на охлаждение лунных модулей.- Пять лет занимались созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства. В течение этого длительного времени мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектования двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании. Вы знаете, что все старты строго рассчитаны, поэтому мы ожидаем полет. Когда это все произойдет, мы везде напишем "Харьков в космосе! Снова в космосе!" К тому же в международном космосе, - рассказал Попов.- Не успели мы закончить два проекта, как уже получили предложения от Турции, Китая, Германии. Буквально сегодня я получил от Вьетнама заказ на 100 ионно-плазменных двигателей. Это большое дело.