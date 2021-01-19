Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Харьковском  метрополитене рассказали про аварию:

«Шановні пасажири! Сьогодні об 11:00 на станції метро «Перемога» сталося порушення цілісності водопровідної труби у наслідок чого відбулося протікання води на балкон станції з подальшим попаданням на платформу.

Співробітники метрополітену оперативно перекрили воду, прибрали залишки вологи з платформи та приступили до виправлення несправності.

Вказана подія не вплинула на графік руху електропоїздів.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», сказано в подписи к выложенному видео.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Появилось новое видео смертельного ДТП на Проспекте Гагарина (видео)

События