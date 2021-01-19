По данным бразильских ученых, после каждой инъекции вакцины против коронавируса пропадает около 40-560 ее микролитров. Поэтому они попытались найти способ делать прививки с максимальной экономией такого эффективного препарата.

В частности, провели исследование, посвященное оптимальной методике ввода вакцины. Его результаты были опубликованы в статье на портале MedRxiv.Специалисты рассмотрели ситуацию, когда препараты хранятся во флаконах, рассчитанных сразу на 5 инъекций. Для извлечения и ввода дозы объемом 0,3 мл они использовали шприцы на 1 и 3 мл вместе с разными инъекционными иглами. При этом отмечается, что в любом шприце есть «мертвый объем», где неизбежно остается некоторое количество препарата. Его сокращение, поясняют ученые, и уменьшит потери вакцины.Так, исследование показало, что самые экономные шприцы – объемом 1 мл, которые лучше использовать вместе с иглами типа 23G. По словам ученых, это обеспечивает самый высокий процент забора препарата из флакона. Также их применение дает возможность набрать из емкости с вакциной 6 доз, а не 5. Экономия в этом случае составляет от 20% до 40%.Однако препятствием для оптимального расхода, говорят исследователи, остается рекомендация производителей не смешивать вакцину из разных флаконов, чтобы получить дополнительные дозы.Кроме выбора определенных инструментов, бразильские ученые предлагают также использовать особый метод введения вакцины, при котором препарат полностью выводится из шприца. Для этого нужно провести всасывание необходимой дозы сыворотки, а «со стороны поршня заполнить небольшое пространство 0,1-0,2 мл воздуха, который вытолкнет остающуюся в игле и шприце вакцину». Такой подход якобы позволит использовать один флакон не на пять, а сразу на 7 доз.Отмечается, что на сегодня потребность в вакцинации по всему миру оценивается в 14 млрд доз (с учетом двух инъекций на человека). Быстро произвести большие объемы препарата не получается. Но при таком количестве уколов, считают специалисты, даже относительно небольшое снижение затрат вакцины на каждую прививку значительно повысит количество людей, которые смогут защититься от COVID-19 в короткие сроки.«Сегодня наш долг, как медиков, обеспечить эффективность и действенность вакцинации против коронавируса по всему миру», – подчеркивают авторы исследования.