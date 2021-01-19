Международный турнир по греко-римской борьбе «Zagreb Open Grand Prix 2021» проходил 16-17 января в городе Загреб.

На турнире Украину представляли 10 спортсменов, которые выступили в шести весовых категориях из десяти.Харьковчанин Ярослав Фильчаков боролся в весовой категории до 82 кг. Сначала он победил соперников из Германии и Польши, но в полуфинале уступил шведу Алексу Кессидису, который стал золотым призером соревнований. В борьбе за «бронзу» харьковчанин со счетом 8:0 одолел соперника из Литвы и занял третье место турнира.Отметим, на счету украинской сборной - две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. В частности, «золото» завоевали Парвиз Насибов (72 кг) и Жан Беленюк (87 кг). По итогам соревнований Украина заняла третье место в общекомандном зачете. Первенство одержали турецкие борцы, а вторыми стали шведы.