С неба регулярно то сыплется, то капает, а я все время опасаюсь, что вот-вот капать начнет из носа. Болеть и тем более пить лекарства и полоскать нос и горло всякой гадостью – перспектива, прямо скажем, так себе. Что бы такого съесть, чтобы отогнать простуду подальше? Ирина Лихачева

Витамины держат клетки в тонусе

Биоактивные вещества на страже иммунитета



Продукты от простуды с правильными минералами

От простуды никто не застрахован, но постараться уберечься от нее – можно. Прежде всего – правильно питаться, то есть выбирать из тех продуктов, которые помогут бороться с инфекциями и сохранять хорошее самочувствие независимо от погоды. А таких продуктов природа создала немало.Витамин С, он же аскорбиновая кислота – иммуностимулятор, оказывает противовирусное действие. Витамин С не умеет накапливаться в организме, потому его запасы надо регулярно пополнять. А подарят высококачественный витаминчик лимоны, киви, чеснок, смородина, клубника, апельсины, перец, капуста, лук, помидоры, клюква и множество других фруктов-овощей.Витамин В1, он же тиамин. Вообще, витамины группы В держат в тонусе имунные клетки, участвуют в синтезе антител. А тиамин еще и работает на восстановление эпителия верхних дыхательных путей. Его можно «откопать» в хлебе из муки грубого помола, особенно с отрубями, в бобовых, печени, грецких и кедровых орехах, моркови, картофеле.Витамин В2, он же рибофлавин, участвует в процессе рождения антител – специально обученных белков, которые борются с простудой в том числе. Большое количество рибофлавина – в меде, телятине, говядине, твороге, молоке, яйцах, гречке, овсянке, ржаной муке, миндале.Витамин В6, он же пиридоксин, на начальном этапе поддерживает иммунную систему и помогает откреститься от инфекций. Если простуда все же одолела, оздоравливает слизистые оболочки дыхательных путей, утихомиривает кашель и першение в горле. Достаточно пиридоксина в капусте, картошке, бананах, кукурузе, тунце, сардинах, скумбрии, печени трески, курятине, крольчатине, говяжьей печени, баранине, свинине, цельнозерновом хлебе, яйцах, сыре, твороге.Витамин РР, он же никотиновая кислота, способен восстанавливать сосуды и активизировать кровообращение в слизистой оболочке дыхательных путей – как верхних, так и нижних. Обладает даже противовирусными свойствами. Никотиновую кислоту можно добыть из ржаной муки, свинины, сыра, рыбы, печени, почек, грибов, молока, яиц, куриного мяса, брокколи, морковки, картошки, помидоров, бобовых, фиников, арахиса, кукурузной муки, проростков пшеницы.Витамин А, он же ретинол, укрепляет слизистые, улучшает их защитную функцию, отражает атаки бактерий и вирусов. Необходим для образования и восстановления эпителиальных клеток, которые неизменно повреждаются от простуды. Ретинол и его близкий родственник бета-каротин прячутся в свекле, брокколи, морковке, кукурузе, дыне, манго, горчице, листовой капусте, кабачках, мандаринах, помидорах, арбузах, хурме, тыкве.Витамин Е, он же токоферол – мощный антиоксидант, повышающий сопротивляемость организма инфекциям. Защищает клетки от различных повреждений, взбадривает иммунную систему. Богатыми источниками токоферола считаются орехи, мед, листья салата, мясо, говяжья и свиная печень, печень трески, фундук, арахисовое и кукурузное масло, лосось, подсолнечные семечки, огурцы, овсянка, зеленый и черный чай.Биофлавоноиды – ативнодействующие вещества, которые в числе прочего помогают ускорить выздоровление. Они работают по принципу актиоксидантов, активизируя иммунную систему. Биофлавоноиды можно найти в сердцевине и цедре лимонов, апельсинов, лаймов, прочих цитрусовых, а также в зеленом перце, вишнях, винограде. Существует еще высококонцентрированная форма – кверцетин, который есть в луке и чесноке.Глутатион – ценное питательное вещество, сильный антиоксидант, способный укрепить иммунитет и выставить надежную защиту от гриппа и простуды. Глутатион вы найдете в капусте, особенно брюссельской или брокколи, шпинате, клубнике, авокадо, бразильских или грецких орехах, помидорах.Омега3 и омега6 – полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием, поддерживающие иммунитет, дающие организму силу и энергию. От простуды убережет морская рыба – лосось, палтус, треска, тунец, макрель, скумбрия, сельдь, сардина, семга, тунец. Много этого вещества в растительном масле – льняном, подсолнечном, тыквенном, соевом, да и просто в семечках и в цельном или пророщенном зерне.Цинк – жизненно важный минерал, усиливающий сопротивляемость организма, подстегивающий иммунитет, способствующий жизнедеятельности антител. Не дает вирусам размножаться, справляется с герпесом. Богатыми залежами цинка могут похвастаться: мясо, яйца, орехи, морепродукты, пророщенные зерна пшеницы, цельное зерно, бобовые, черника, апельсины, свекла, помидоры, чеснок, имбирь, тыквенные семечки.Медь – яростный борец с микробами и воспалениями. Как правило, этот элемент не принимает активного участия в биохимических процессах, однако входит в состав ферментов, которые без него ни на что не способны. Медь присутствует в говяжьей, свиной печени и печени трески. Есть она и в пшенице, овсе, гречке, ячмене, кальмарах, креветках, осьминогах, омарах (и прочих морских деликатесах), в орехах и бобовых, в какао, красном перце, помидорах, моркови, грушах, яблоках, огурцах, свекле.Селен – мощный антиоксидант, защищающий организм от вредоносных элементов и микроорганизмов. Усиливает иммунитет, активирует лейкоциты в крови, формирует антитела. Есть в грибах, чесноке, муке грубого помола, морской рыбе, других морепродуктах, свиных и говяжьих почках, яйцах, помидорах, кукурузе, сале, фисташках, брынзе, сое, фасоли.