Правоохранители задержали жителя Чугуевского района, на счету которого – несколько разбойных нападений на женщин в Харькове и Чугуеве. Как сообщили в полиции, злоумышленник, угрожая ножом, отбирал у пострадавших ценные вещи.

Установлено, что 5 января на улице Крепостной спуск в Чугуеве мужчина под угрозой ножа выхватил сумку у местной жительницы. Женщина осталась без личных вещей, телефона, документов, банковских карточек и денег.16 января злоумышленник зашел в лифт с 26-летней женщиной в доме на улице Музейной. Заблокировав кабину, нападавший, угрожая ножом, отобрал у потерпевшей 700 гривен.Выяснилось, что к преступлениям оказался причастен 43-летний житель Чугуевского района, неоднократно судимый за аналогичные преступления.В ходе следствия полицейские выяснили, что задержанный причастен к совершению двух грабежей в Харькове. Так, 9 декабря 2020 года на улице Валентиновский он отобрал у женщины сумку с вещами, золотой цепочкой с ладанкой, кольцом и 200 гривнами. На следующий день, 10 декабря, злоумышленник напал на женщину на проспекте Гагарина: он зашел с ней в лифт и начал требовать деньги. Нападавший отобрал у харьковчанки кошелек, в котором были 500 гривен и банковские карточки.По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.