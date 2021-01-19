Плательщики единого налога могут бесплатно получить в контролирующем органе по месту налогового адреса выписку из реестра плательщиков единого налога. Право на бесплатную выписку установлено нормами Налогового кодекса.

Право на бесплатное получение выписки предоставлено плательщикам единого налога в соответствии с пунктом 299.9 ст 299 Налогового кодекса, сообщили в главном управлении Государственной налоговой службы в Киеве.Форма запроса о получении выписки утверждена приказом Министерства финансов №308 от 16 июля 2019 года.После заполнения формы выписку должны предоставить не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса (а для субъектов хозяйствования, которые подали заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения – двух рабочих дней со дня поступления запроса).Выписка действует до внесения изменений в реестр.Как известно, единый налог платят субъекты хозяйственной деятельности, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Он был единственным вычетом, предусмотренным в рамках упрощенной системы налогообложения, и сочетал в себе отчисления в местный налоговый бюджет, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.Сейчас единый налог уплачивается только в местный бюджет, а остальные отчислений включены в единый социальный взнос.С 1 января 2012 года единый налог перестал быть фиксированным вычетом. Теперь он определяется в процентном соотношении и зависит от группы плательщика единого налога.