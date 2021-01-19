Из-за недостатка нескольких специалистов и недостаточного количество родов Слобожанская больница может не подписать контракт с Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщает "Слобідський край".А в Змиевской ЦРБ родильного отделения нет. Поэтому Змиевской район может вообще остаться без возможности принимать рожениц на своей территории.Среди проблем называют, в том числе, недостаточное количество родов. В прошлом году отделение приняло 167 родов, тогда как еще пять лет назад это количество достигало 500. Проблему же недостатка анестезиологов пытаются решить в районе уже не первый год. Условием заключения контракта с НСЗУ является наличие, по крайней мере, четырех анестезиологов, работающих по основному месту работы. А в Слобожанский больнице таких двое, еще трое работают по совместительству.Выходом из ситуации областные чиновники и местные власти видят перевод родильного отделения в Змиевскую больницу (ранее она была районной, а сейчас стала городской), где есть необходимые специалисты, но пока нет своего отделения для рожениц. Однако там нужно сделать ремонт.- До завершения контрактования мы не успеваем провести ремонт и сюда их перевести. Поэтому было принято решение, что мы сообщаем людям о возможном сокращении, и если они не проходят переконтрактование, то отделение придется сократить, - сказал глава Змиевской громады Павел Голодников.Слобожанская больница от 6 января этого года перешла на баланс Слобожанского поселкового совета, готовится к контрактированию на 2021 год. Принимать заявки от медучреждений НСЗУ начнет в феврале.Если Слобожанская больница получит контракт по пакету "роды", отделение будет работать и дальше. Если нет - персонал (а это более 50 человек) настроен отстаивать свое отделение.- Сейчас мы собираем подписи громады. Поедем в облгосадминистрацию, а затем в Киев в Минздрав и администрациб Президента, - сказал заведующий отделением Владимир Токарь.