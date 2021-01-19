Языковой омбудсмен пояснил, что персонал может говорить на удобном для клиента языке, но чтобы понять на каком именно, необходимо поздороваться и пообщаться.

Языковой закон, который вступил в силу 16 января, является чрезвычайно демократичным. А те, кто призывает его нарушать, занимаются провокациями, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.Он посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу «12 стульев».- Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это - «совок», который остался далеко в прошлом. Кажется, пропагандисты читают по «темникам», присланных из соседних стран, но это не более чем провокации и спекуляции. Наш языковой закон чрезвычайно демократичный, имплементируется медленно, а не сразу, поэтому каждая из сфер, которой он касается, имела подходящее время, чтобы подготовиться, - сказал Кремень.По словам языкового омбудсмена, этот закон создан не для того, чтобы кого-то запугивать. Первое слово по корпоративной этике всегда должно быть за персоналом, но пообщавшись, отвечать можно на любом, удобном клиенту языке.- Если клиент хочет общаться на каком-то популярном в конкретном регионе языке - будь то русский, или болгарский, румынская, польский, венгерский - конечно персонал может отвечать на удобном и ему языке. Но первое слово по корпоративной этикой всегда должно быть за персоналом, который должен обратиться к клиенту, - поздороваться и понять, на каком языке поэтому удобнее общаться, - пояснил Тарас Кремень.Напомним, в среду, 16 января, вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».Согласно закону, должен произойти окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Поэтому, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Это касается не только сферы торговли, но и образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медицинского обслуживания и предоставления социальных услуг.Также на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировках, билетах, меню и т.д. При этом информация на украинском о товарах и услугах может дублироваться и на других языках.Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который детализировал государственный статус и употребления украинского языка в различных сферах жизни: от бизнеса - и к образованию.