Люди применяли различные виды процедур с холодной водой еще несколько тысяч лет назад. И сегодня закаливание, прием ледяных ванн, купания зимой – достаточно популярные занятия. Насколько они полезны?

Влияние холодо-гидротерапии на здоровье является комплексной, ведь холодная вода – сильный стрессор, который вызывает целый ряд эффектов на различные системы организма, отметил в интервью Liga.Life ученый, кандидат биологических наук Александр Скороход. По его словам, в целом реакцию тела на воздействие холодной воды можно разделить на две фазы: начальную, или холодовой шок, и адаптационную, которая наступает в долгосрочной перспективе.– Холодовой шок возникает сразу после погружения в холодную воду. При этом происходит непроизвольная гипервентиляция легких, мы начинаем дышать часто и интенсивно, в кровь выбрасывается много адреналина, – рассказывает ученый. – Кровяное давление и частота сердечных сокращений резко растут, а глюкоза и жиры срочно поступают в кровоток, чтобы обеспечить работу мышц и других систем тела в экстремальных условиях. Фактически происходит классическая реакция «сражайся или беги». Надпочечники выделяют кортизол, гормон стресса, который поддерживает это состояние от нескольких минут до часа. А всплеск бета-эндорфинов облегчает болевые ощущения и вызывает эйфорию.Впрочем, уже через шесть погружений реакция на холодовой стресс значительно уменьшается: частота дыхания и сердечных сокращений растут вдвое меньше. Человек может контролировать свое дыхание и становится менее чувствительным к холодовому стрессу. По мнению некоторых исследователей, такая адаптация делает его менее уязвимым и в других стрессовых факторов.– Есть ряд данных, что терапия холодной водой может стимулировать иммунную систему и улучшать способность бороться с болезнями, влияя на количество иммунных клеток, которые производит организм, а также уменьшая реакции воспаления, – говорит Александр Скороход. – Другие исследования показывают, что регулярное воздействие холодной воды в течение недель или месяцев усиливает противоопухолевый иммунитет.Холодная вода не является лекарством для улучшения психического здоровья. Но ряд исследований показывает, что плавание в холодной открытой воде помогает облегчить симптомы депрессии и тревожности у некоторых людей. В другом исследовании обнаружили, что холодный душ дважды в день уменьшает симптомы депрессии.Прежде чем нырять в прорубь, проконсультируйтесь со своим врачом, советует Александр Скороход. Погружение в холодную воду в открытом водоеме – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы, что может спровоцировать сердечный приступ.Поскольку низкая температура воды комплексно влияет на состояние организма, лучше, чтобы рядом был кто-то, кто проследит за вами, пока вы плаваете. В случае необходимости он сможет оказать помощь.Температура тела продолжает падать даже после того, как человек выйдет из воды, поэтому важно после купания быстро надеть теплую сухую одежду.Ученые категорически не советуют употреблять алкоголь до и в первые полчаса после купания.Напомним, что крещенские купания не являются церковным предписанием, люди окунаются в прорубь по собственной инициативе.