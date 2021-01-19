Водитель автомобиля КІА Optima - один из участников смертельного ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погибла 50-летняя женщина - рассказал следствию, что ехал на разрешающий сигнал светофора. Также фигурант добавил, что двигался со скоростью 50-60 км/ч.

Об этом сообщает "Суспільне".Водитель утверждает, что ехал на зеленый свет по проспекту Гагарина со стороны аэропорта. На перекрестке он столкнулся с автомобилем Mazda. В момент аварии в его машине сработали подушки безопасности, и машину отбросило в сторону.От удара КІА откинуло на островок безопасности, где в это время стояла 50-летняя женщина. Она погибла на месте.По данным следствия, оба водителя – и КІА Optima, и Mazda – ехали на запрещающие сигналы светофора.Прокуратура просила оставить автомобилистов под стражей, но суд отпустил мужчин под круглосуточный домашний арест на два месяца.Водитель КІА Optima добавил, что готов выплатить компенсацию семье погибшей.