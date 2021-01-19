Водитель автомобиля КІА Optima - один из участников смертельного ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погибла 50-летняя женщина - рассказал следствию, что ехал на разрешающий сигнал светофора. Также фигурант добавил, что двигался со скоростью 50-60 км/ч.Об этом сообщает "Суспільне".
Водитель утверждает, что ехал на зеленый свет по проспекту Гагарина со стороны аэропорта. На перекрестке он столкнулся с автомобилем Mazda. В момент аварии в его машине сработали подушки безопасности, и машину отбросило в сторону.
От удара КІА откинуло на островок безопасности, где в это время стояла 50-летняя женщина. Она погибла на месте.
По данным следствия, оба водителя – и КІА Optima, и Mazda – ехали на запрещающие сигналы светофора.
Прокуратура просила оставить автомобилистов под стражей, но суд отпустил мужчин под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Водитель КІА Optima добавил, что готов выплатить компенсацию семье погибшей.