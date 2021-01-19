По словам депутатов фракции Светличной «Разом!», бюджет Харькова должен обеспечивать не исключительно имиджевые проекты, а стать бюджетом, направленным на нужды жителей города.

«Мы настаиваем на том, что в городской смете должны быть предусмотрены средства на увеличение с 20% до 100% скидки на оплату услуг по поставке тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению, водоотведению, обращению с бытовыми отходами, содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, услуг по управлению многоквартирным домом:а) семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, прикованным к постели (до 18 лет);б) семьям, воспитывающим детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);в) семьям, воспитывающим детей, больных ДЦП (до 18 лет);г) семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II группы;д) неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет, и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;е) лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;ж) семьям матерей-героинь;с) приемным семьям;и) одиноким матерям (2-х или более детей до 18 лет);к) лицам с инвалидностью I и II группы по зрению», - рассказали в партии.Как отметил Игорь Черняк, сегодня центральные власти страны забыли про свои обещания не допустить повышения тарифов, поэтому необходимо расширить существующую систему Муниципальных субсидий, которая сегодня поддерживает исключительно работников коммунальных служб города.«В условиях повышения тарифов есть огромное количество социально незащищенных людей, которым город мог бы помочь и имеет достаточный для этого ресурс, однако не помогает должным образом. Есть целые категории людей, которые очевидно нуждаются в поддержке и внимании. На сегодняшний день они получают льготы лишь в размере 20% от суммы оплаты услуг ЖКХ. Мы предлагаем увеличить эти льготы до 100%», - подчеркнул Черняк.Также по мнению инициаторов программы, скидку на оплату коммунальных услуг должны получать работники образования и медики.