На улице Клочковской, вечером, 18 января образовалась огромная пробка.

Об этом сообщили в телеграмм- канале.



Сервисы, показывающие загруженность дорог, указывают на то, что движение значительно осложнено на участке от Соборного спуска до перекрестка с Клочковским спуском. Особенно медленно движется участок в районе Книжного рынка.



По словам очевидцев, причина затора - ДТП. Столкнувшиеся недалеко от "Класса" на Клочковской машины частично перегородили дорогу.