С 22 января погоду в Украине будет определять мощный атлантический циклон "Горан". Температура воздуха будет достигать 7 градусов тепла.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, тепло придет из районов Средиземного моря и Балканского полуострова. Ожидается резкое повышение как ночной, так и дневной температуры воздуха.



22 января существенно потеплеет до -2-7° мороза, днем ​​до +1+6° тепла. А 23-25 января сохранится теплая погода. Синоптики также прогнозируют туманы и небольшие дожди.