В Лозовском районе, в поселке Пантютино спасатели ликвидировали два пожара.

Как сообщили спасатели, вызов посупил 18 января в 13:06.На берегу пруда горел металлический вагончик-сторожка на всей своей площади в 30 кв.м. В 13:27 пожар был локализован, а в 13:40 - полностью ликвидирован.В 14:08 поступил вызов на еще один пожар, который теперь случился в заброшенном доме по ул. Севастопольской в Лозовой. Пожар ликвидировали в 15:03.Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной обоих пожаров мог стать поджог.