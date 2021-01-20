В Харькове, 20 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Труфанова, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2) до 17:00 20.01.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.01.21 г.



Основянский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 23 (стояк) до 00:00 20.01.21 г.



Холодногорский район:

ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Кандаурова (ч/с) до 20:00 20.01.21 г.