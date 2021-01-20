Об инициативе рассказали депутаты городского совета Анатолий Бабичев и Игорь Черняк.

По словам депутатов, сегодня работники медицинской и образовательной сфер находятся в категории повышенного риска, не получая никаких компенсаций.«Мы требуем введения 30% скидки на оплату за пользование услугами по поставке тепловой энергии, снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами, услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, услуг по управлению многоквартирным домом:а) педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования коммунальной формы собственности объединенной территориальной громады города Харькова;б) медицинскому персоналу предприятий, учреждений коммунальной формы собственности объединенной территориальной громады города Харькова в области здравоохранения», - рассказали в партии.Кроме того, по мнению депутатов, муниципальная субсидия должна учитывать и защиту других социально незащищенных жителей города, которые сегодня находятся в сложной финансовой ситуации и нуждаются в поддержке городских властей.«Мы настаиваем на том, что в городской смете должны быть предусмотрены средства на увеличение с 20% до 100% скидки:а) семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, прикованным к постели (до 18 лет);б) семьям, воспитывающим детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);в) семьям, воспитывающим детей, больных ДЦП (до 18 лет);г) семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II группы;д) неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет, и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;е) лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;ж) семьям матерей-героинь;с) приемным семьям;и) одиноким матерям (2-х или более детей до 18 лет);к) лицам с инвалидностью I и II группы по зрению», - сообщается в заявлении фракции.Как отметил Игорь Черняк, сегодня центральные власти страны забыли про свои обещания не допустить повышения тарифов, поэтому необходимо расширить существующую систему Муниципальных субсидий, которая сегодня поддерживает исключительно работников коммунальных служб города.«В условиях повышения тарифов есть огромное количество социально незащищенных людей, которым город мог бы помочь и имеет достаточный для этого ресурс, однако не помогает должным образом. Есть целые категории людей, которые очевидно нуждаются в поддержке и внимании. На сегодняшний день они получают льготы лишь в размере 20% от суммы оплаты услуг ЖКХ. Мы предлагаем увеличить эти льготы до 100%», - подчеркнул Черняк.Также по мнению инициаторов программы, скидку на оплату коммунальных услуг должны получать работники образования и медики.