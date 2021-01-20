В Харьковской области, в Валках вчера, 19 января столкнулись два грузовика.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 9:12. Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля MAN не придерживался безопасной скорости и врезался в ГАЗ.



В результате ДТП пострадал один человек - 58-летний водитель ГАЗ, его госпитализировали.



Один из грузовиков перевозил доски, которые рассыпались по дороге.



Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.