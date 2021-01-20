В районе Рогани, столкнулись вчера, 19 января, автомобили ВАЗ и Chery.

Как сообщили очевидцы в телеграмм-канале, от удара Chery вылетела с дороги и врезалась в забор.

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