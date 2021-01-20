В Харьковской области вчера, 19 января, два грузовика не смогли выехать из-за сугробов.

Как сообщили спасатели, недалеко от с.Зорянское Шевченковского района на подъеме застрял грузовой автомобиль "ДАФ".



Спасатели на пожарном автомобиле повышенной проходимости с помощью буксирного троса вытащили грузовик с подъема на ровную часть дороги, после чего автомобиль продолжил движение самостоятельно.



В поселке Васищево также в снегу застрял фура "MAN". Для помощи водителю грузовика привлекли подразделение местной пожарной команды.