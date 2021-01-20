20 января, в мире празднуют Международный день осведомлённости о пингвинах. А в Украине отмечают День Автономной Республики Крым. В соответствии с действующими международными договорами Крым остается территорией Украины, что признают практически все государства мира.

20 января 1991 жители Крымского полуострова на референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины. В марте 2014 года Российская Федерация оккупировала территорию Автономной Республики Крым, а затем аннексировала ее.



По религиозному календарю сегодня, 20 января, верующие празднуют Собор Крестителя Господня Иоанна.



Наши предки верили, что в этот день надо натощак пить святую воду, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем.



День ангела отмечают: Афанасий, Василий, Иван, Инна, Алан