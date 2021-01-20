40 детей родилось в Харькове во вторник, 19 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 27 мальчиков и 13 девочек.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Семейные врачи на Харьковщине не могут обеспечить тестирование на коронавирус

События