События В Харькове родилось 40 детей Вечерний Харьков 12:05 161 40 детей родилось в Харькове во вторник, 19 января. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 27 мальчиков и 13 девочек. Читайте также Семейные врачи на Харьковщине не могут обеспечить тестирование на коронавирус Полиция расследует обстоятельства ДТП в Харькове Прокуратура обжалует решение суда по мере пресечения участникам жуткого ДТП в Харькове БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Семейные врачи на Харьковщине не могут обеспечить тестирование на коронавирус События 16:06 Лента новостей Семейные врачи на Харьковщине не могут обеспечить тестирование на коронавирус 16:06 Полиция расследует обстоятельства ДТП в Харькове 15:44 Большинство поляков считают сотрудничество с Украиной важнее, чем с Россией 15:26 Прокуратура обжалует решение суда по мере пресечения участникам жуткого ДТП в Харькове 15:04 В Харькове скончался народный артист Украины (фото) 14:46 Энтони Блинкен: «США должны помочь Украине в преодолении внутренних угроз» 14:24 В Харькове заметно выросло число новых случаев заболевания COVID-19 14:06