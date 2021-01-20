В ВСУ озвучили официальные данные о потерях в ходе боев за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

В ходе боев за Донецкий аэропорт с сентября 2014 года по январь 2015 погибли 109 военных.Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.При этом ранее считалось, что в аэропорту погибли более 200 военных.Также по официальным данным 446 человек были ранены, шестеро пропали без вести.Аэропорт тогда обороняли девять отдельных бригад ВСУ, а также 3-й отдельный полк спецназначения, 74-й отдельный розведбатальон, 91 отдельный полк оперативного обеспечения, 8 отдельная автомобильная санитарная рота и военнослужащие 169 учебного центра Десна.Напомним, 16 января Всеукраинский день памяти "киборгов", когда Украина чтит защитников Донецкого аэропорта. Военные героически защищали стратегический объект 242 дня. 20 января 2015 года сепаратисты взорвали новый терминал вместе с его защитниками. 21 января военные покинули аэропорт.