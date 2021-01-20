Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Под областным управлением полиции митинг наркозависимых. Организаторы говорят, что на официальные наркологические клиники давит полиция из-за показателей. Пациентов, получающих терапию, незаконно задерживают, вербуют, заставляют писать заявления на врачей. Участники пикета требуют бороться с нелегальным оборотом наркотиков, а не строить преграды лечению», сказано в сообщении канала.Пикетчики также приехали к управлению противодействий наркопреступности. Ждут начальника управления.