В общеобразовательных учреждениях города Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ.

Об этом 20 января в ходе совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.Она напомнила, что на период локдауна младшие классы ушли на дополнительные каникулы, а ученики 5-11 классов перешли на дистанционное обучение.- С понедельника школьники с 1-го по 11-й класс приступают к учебным занятиям. Все школы знают об этом, готовятся. В частности, коммунальные предприятия, которые организовывают питание, уже занимаются этим вопросом. Детские сады, как и на время локдауна, продолжают работать в штатном режиме, - сообщила Ольга Деменко.На совещании было обращено особое внимание на соблюдение в школах температурного режима. Он отметил, что школьники должны вернуться исключительно в теплые классы.