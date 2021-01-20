Наваристые, калорийные, сваренные на мясе — эти супы незаменимы зимой, когда хочется согреться тарелкой горячей еды, да еще и получить при этом порцию качественного белка и хорошей клетчатки. К тому же на следующий день такие супы становятся только вкуснее, так что можно сварить сразу большую кастрюлю.

Суп с клецкамиИнгредиенты:– 1 ст. крепкого говяжьего бульона;– 1 ст. л. слив. масла;– 60 г манки;– 1 яйцо;– 1 ст. л. жирных сливок;– щепотка тертого мускатного ореха;– свежая зелень, соль.Приготовление: Разомните масло вилкой. Всыпьте манную крупу, влейте сливки, взбитое яйцо, посолите, добавьте мускатный орех, тщательно все перемешайте и оставьте тесто отдыхать на 30 минут.Галушки формируйте двумя ложками и варите в подсоленной воде две минуты после того, как всплывут.Выложите в глубокую миску, залейте горячим бульоном, добавьте свежей зелени и подавайте.Гуляш по-коложварскиИнгредиенты:– 450 г говядины (голяшка)– 2 сладких перца;– 1 острый перчик;– горсть нашинкованной капусты;– 1 картофелина;– 4 свежих или консервированных помидора;– 2 луковицы;– 2–3 ст. л. смальца;– 1 ст. л. подкопченой сладкой паприки;– по 0,5 ч. л. майорана и тимьяна;– черный перец и соль.Приготовление: мелко нарежьте лук и обжарьте на среднем огне в жире до мягкости. Добавьте нарубленный острый перчик и тмин, нарезанное кусочками по 2–3 см мясо и жарьте на сильном огне 3-5 минут.Всыпьте паприку, перемешайте, за минуту добавьте помидоры без кожицы, разомните и жарьте все несколько минут.Влейте 1,25 л воды, доведите до кипения и готовьте на медленном огне час.Добавьте нарезанный кубиками картофель и майоран, и готовьте 10 минут. Затем всыпьте нарезанные тонкими полукольцами перец и капусту, доведите до кипения, посолите и готовьте на медленном огне еще 15 минут. При подаче приправьте черным перцем.Суп-гуляш с чипеткеИнгредиенты:– 450 г говядины (голень);– 2 луковицы;– 3 сладких перца;– 1 острый перчик;– 4 консервированных или свежих помидора;– 1 картофелина;– 0,5 корня петрушки;– 1 морковка;– 2 ст. л. сладкой паприки;– 1 зубчик чеснока;– горсть чипетке (галушки из пшеничной муки для супа)– 2–3 ст. л. смальца;– 1 ч. л. тмина;– соль.Приготовление: обжарьте на сильном огне в жире мелко нарезанный лук. Через несколько минут добавьте раздавленный ножом или грубо нарезанный чеснок. Перемешайте, снимите с плиты, всыпьте паприку и тмин, добавьте нарезанное кусками мясо, влейте 0,5 стакана воды и готовьте, помешивая, 10 минут на медленном огне.Далее добавьте морковь, корень петрушки и картофель, нарезанные средними кубиками. Перемешайте все и влейте столько воды, чтобы она едва покрывала содержимое кастрюли, доведите до кипения и готовьте еще 10 минут на медленном огне.Добавьте нарезанные помидоры и сладкий перец, целый острый перчик, тщательно перемешайте и снова влейте столько же воды, чтобы она едва покрывала ингредиенты супа.Варите гуляш два часа на медленном огне.Затем добавьте в гуляш чипетке – кусочки теста, которые отщипываются. Их не обязательно готовить, можно купить готовые макаронные изделия. Посолите и варите, пока чипетке не всплывут.Подавайте сразу с мелко порубленной петрушкой.