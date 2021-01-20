Наваристые, калорийные, сваренные на мясе — эти супы незаменимы зимой, когда хочется согреться тарелкой горячей еды, да еще и получить при этом порцию качественного белка и хорошей клетчатки. К тому же на следующий день такие супы становятся только вкуснее, так что можно сварить сразу большую кастрюлю.

Суп с клецками

Ингредиенты:

– 1 ст. крепкого говяжьего бульона;

– 1 ст. л. слив. масла;

– 60 г манки;

– 1 яйцо;

– 1 ст. л. жирных сливок;

– щепотка тертого мускатного ореха;

– свежая зелень, соль.

Приготовление: Разомните масло вилкой. Всыпьте манную крупу, влейте сливки, взбитое яйцо, посолите, добавьте мускатный орех, тщательно все перемешайте и оставьте тесто отдыхать на 30 минут.

Галушки формируйте двумя ложками и варите в подсоленной воде две минуты после того, как всплывут.

Выложите в глубокую миску, залейте горячим бульоном, добавьте свежей зелени и подавайте.

Гуляш по-коложварски

Ингредиенты:

– 450 г говядины (голяшка)

– 2 сладких перца;

– 1 острый перчик;

– горсть нашинкованной капусты;

– 1 картофелина;

– 4 свежих или консервированных помидора;

– 2 луковицы;

– 2–3 ст. л. смальца;

– 1 ст. л. подкопченой сладкой паприки;

– по 0,5 ч. л. майорана и тимьяна;

– черный перец и соль.

Приготовление: мелко нарежьте лук и обжарьте на среднем огне в жире до мягкости. Добавьте нарубленный острый перчик и тмин, нарезанное кусочками по 2–3 см мясо и жарьте на сильном огне 3-5 минут.

Всыпьте паприку, перемешайте, за минуту добавьте помидоры без кожицы, разомните и жарьте все несколько минут.

Влейте 1,25 л воды, доведите до кипения и готовьте на медленном огне час.

Добавьте нарезанный кубиками картофель и майоран, и готовьте 10 минут. Затем всыпьте нарезанные тонкими полукольцами перец и капусту, доведите до кипения, посолите и готовьте на медленном огне еще 15 минут. При подаче приправьте черным перцем.

Суп-гуляш с чипетке

Ингредиенты:

– 450 г говядины (голень);

– 2 луковицы;

– 3 сладких перца;

– 1 острый перчик;

– 4 консервированных или свежих помидора;

– 1 картофелина;

– 0,5 корня петрушки;

– 1 морковка;

– 2 ст. л. сладкой паприки;

– 1 зубчик чеснока;

– горсть чипетке (галушки из пшеничной муки для супа)

– 2–3 ст. л. смальца;

– 1 ч. л. тмина;

– соль.

Приготовление: обжарьте на сильном огне в жире мелко нарезанный лук. Через несколько минут добавьте раздавленный ножом или грубо нарезанный чеснок. Перемешайте, снимите с плиты, всыпьте паприку и тмин, добавьте нарезанное кусками мясо, влейте 0,5 стакана воды и готовьте, помешивая, 10 минут на медленном огне.

Далее добавьте морковь, корень петрушки и картофель, нарезанные средними кубиками. Перемешайте все и влейте столько воды, чтобы она едва покрывала содержимое кастрюли, доведите до кипения и готовьте еще 10 минут на медленном огне.

Добавьте нарезанные помидоры и сладкий перец, целый острый перчик, тщательно перемешайте и снова влейте столько же воды, чтобы она едва покрывала ингредиенты супа.
Варите гуляш два часа на медленном огне.

Затем добавьте в гуляш чипетке – кусочки теста, которые отщипываются. Их не обязательно готовить, можно купить готовые макаронные изделия. Посолите и варите, пока чипетке не всплывут.

Подавайте сразу с мелко порубленной петрушкой.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Как бесплатно получить выписку из реестра «единоналожников»

Советы от ВХ