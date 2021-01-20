Наваристые, калорийные, сваренные на мясе — эти супы незаменимы зимой, когда хочется согреться тарелкой горячей еды, да еще и получить при этом порцию качественного белка и хорошей клетчатки. К тому же на следующий день такие супы становятся только вкуснее, так что можно сварить сразу большую кастрюлю.Суп с клецками
Ингредиенты:
– 1 ст. крепкого говяжьего бульона;
– 1 ст. л. слив. масла;
– 60 г манки;
– 1 яйцо;
– 1 ст. л. жирных сливок;
– щепотка тертого мускатного ореха;
– свежая зелень, соль.
Приготовление: Разомните масло вилкой. Всыпьте манную крупу, влейте сливки, взбитое яйцо, посолите, добавьте мускатный орех, тщательно все перемешайте и оставьте тесто отдыхать на 30 минут.
Галушки формируйте двумя ложками и варите в подсоленной воде две минуты после того, как всплывут.
Выложите в глубокую миску, залейте горячим бульоном, добавьте свежей зелени и подавайте.
Гуляш по-коложварски
Ингредиенты:
– 450 г говядины (голяшка)
– 2 сладких перца;
– 1 острый перчик;
– горсть нашинкованной капусты;
– 1 картофелина;
– 4 свежих или консервированных помидора;
– 2 луковицы;
– 2–3 ст. л. смальца;
– 1 ст. л. подкопченой сладкой паприки;
– по 0,5 ч. л. майорана и тимьяна;
– черный перец и соль.
Приготовление: мелко нарежьте лук и обжарьте на среднем огне в жире до мягкости. Добавьте нарубленный острый перчик и тмин, нарезанное кусочками по 2–3 см мясо и жарьте на сильном огне 3-5 минут.
Всыпьте паприку, перемешайте, за минуту добавьте помидоры без кожицы, разомните и жарьте все несколько минут.
Влейте 1,25 л воды, доведите до кипения и готовьте на медленном огне час.
Добавьте нарезанный кубиками картофель и майоран, и готовьте 10 минут. Затем всыпьте нарезанные тонкими полукольцами перец и капусту, доведите до кипения, посолите и готовьте на медленном огне еще 15 минут. При подаче приправьте черным перцем.
Суп-гуляш с чипетке
Ингредиенты:
– 450 г говядины (голень);
– 2 луковицы;
– 3 сладких перца;
– 1 острый перчик;
– 4 консервированных или свежих помидора;
– 1 картофелина;
– 0,5 корня петрушки;
– 1 морковка;
– 2 ст. л. сладкой паприки;
– 1 зубчик чеснока;
– горсть чипетке (галушки из пшеничной муки для супа)
– 2–3 ст. л. смальца;
– 1 ч. л. тмина;
– соль.
Приготовление: обжарьте на сильном огне в жире мелко нарезанный лук. Через несколько минут добавьте раздавленный ножом или грубо нарезанный чеснок. Перемешайте, снимите с плиты, всыпьте паприку и тмин, добавьте нарезанное кусками мясо, влейте 0,5 стакана воды и готовьте, помешивая, 10 минут на медленном огне.
Далее добавьте морковь, корень петрушки и картофель, нарезанные средними кубиками. Перемешайте все и влейте столько воды, чтобы она едва покрывала содержимое кастрюли, доведите до кипения и готовьте еще 10 минут на медленном огне.
Добавьте нарезанные помидоры и сладкий перец, целый острый перчик, тщательно перемешайте и снова влейте столько же воды, чтобы она едва покрывала ингредиенты супа.
Варите гуляш два часа на медленном огне.
Затем добавьте в гуляш чипетке – кусочки теста, которые отщипываются. Их не обязательно готовить, можно купить готовые макаронные изделия. Посолите и варите, пока чипетке не всплывут.
Подавайте сразу с мелко порубленной петрушкой.