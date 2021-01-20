США должны помочь Украине преодолеть не только внешнюю угрозу со стороны России, но и внутренних врагов – коррупцию и отсутствие эффективных институтов демократии.

Об этом заявил в Сенате США кандидат на должность государственного секретаря США Энтони Блинкен, передает Укринформ.- Я провел много времени (занимаясь политикой - ред.) по Украине, когда был последний раз в правительстве. Я разделяю вашу преданность в попытках помочь ей, особенно в противостоянии агрессии, которую мы увидели со стороны России - как по аннексии Крыма, так и, конечно, по конфликту на Донбассе, - ответил Блинкен на вопрос сенатора Криса Мерфи.Он в очередной раз подчеркнул, что будет поддерживать предоставление летальной оружия Украина, которая борется с агрессией РФ.В то же время он отметил: «Россия - это внешняя угроза (для Украины - ред.). Впрочем, есть угроза изнутри – это коррупция, это отсутствие институтов, обеспечивающих эффективное управление страной. И мы должны помочь Украине в этом тоже».Иначе, по словам Блинкена, даже если украинцы преодолеют внешний вызов, с внутренними угрозами «будет очень сложно построить жизнеспособную демократию».Напомним, также Блинкен заявил, что администрация новоизбранного президента США Джо Байдена планирует предоставить летальное оружие Украине.